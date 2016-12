Imádják a turisták Budapestet

Bán Teodóra közölte, hogy Budapesten ebben az esztendőben is csúcsokat döntött a látogatók száma; az adatok szerint a főváros tartani tudta a robbanásszerű növekedéssel járó 2015-ös tempót.



A szakember szerint Budapest vonzereje több komponensből áll: a város fekvése, kultúrája, kedvező elhelyezkedése Európa közepén mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a turisták egyik kedvenc desztinációja legyen.



Bán Teodóra kiemelte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált és a Budapesti Nyári Fesztivált, hangsúlyozva: a magyar fővárosban minden évszakban akadnak olyan kulturális programok, amelyek miatt megéri idelátogatni.



A következő időszakra kitőzött cél, hogy az egy látogató által Budapesten átlagosan eltöltött 2,5 vendégéjszakát legalább 3,5-re növeljék - jelezte a BFTK ügyvezetője.



Elmondása szerint ezt a célkitűzést számos beruházás, fejlesztés támogatja, amely egyébként a város lakóit is szolgálja.



Bán Teodóra kitért Budapest olimpiai pályázatának szerepére is: mint kiemelte, a magyar főváros rangját csak emeli, hogy olyan metropoliszokkal áll versenyben, mint Párizs és Los Angeles.