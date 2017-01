Trump elnöksége alatt javulhatnak az amerikai-európai kapcsolatok

"Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy az amerikai elnök elsődlegesen a saját országa és annak polgárai iránt tanúsít érdeklődést" - jelentette ki Robert Fico, aki szerint becsülendő, hogy Trump kimondta: véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy más országok rendszereit erővel döntik meg, és le kell számolni a "nézetexporttal" is .



"Abba kell hagyni a nézetek exportját, azt, hogy mi vagyunk a legjobbak és legokosabbak, és mindennek úgy kell lennie, mint ahogy azt az Egyesült Államok vagy az EU gondolja" - szögezte le Robert Fico, hangsúlyozva: minden országnak joga van arra, hogy megválassza, hogyan intézi a dolgait.



A szlovák miniszterelnök rendkívül fontosnak minősítette az új amerikai elnök azon kijelentését is, amellyel Washington európai szerepvállalásának csökkentését helyezte kilátásba a haderő tekintetében. "Ez beindítja a közös európai hadsereg ügyét" - jegyezte meg Robert Fico, rámutatva: saját haderő nélkül az unió nem lehet globális játékos.



A szlovák kormányfő arról is beszélt, hogy véleménye szerint a "két örök rivális" - az Egyesült Államok és Oroszország - viszonyrendszerét az eddigitől eltérően kellene alakítani, annak kiegyensúlyozottabbá kell válnia.



Robert Fico megismételte korábbi álláspontját, miszerint az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciókat "öngólnak", károsnak és "teljesen értelmetlennek" tartja. Közölte: bízik abban, hogy amint az amerikaiak megszüntetik az Oroszországot büntető intézkedéseket, az unió követni fogja a példát.



"Még ha megharagszanak is rám az unió (egyes tagállamainak) kormány- és államfői, kimondom, egyes kérdésekben úgy viselkedünk, mint Amerika küldöncei, jobban figyeltünk arra, mit mond az Egyesült Államok, mint arra, hogy mit szeretnénk mi itt az unióban" - jelentette ki a szankciókra utalva Robert Fico, jelezve, sok pozitív változás esélyét látja Trumpban.



Robert Fico a belpolitikát illetően érintőlegesen szólt a saját pártján - az Irány-Szociáldemokrácián - belüli vezetőutódlás kérdéséről is. Azt mondta: mivel 18 éve van a párt élén és tisztában van vele, hogy nem pótolhatatlan, elindította azt a folyamatot, amelynek során a jövőbeli generációváltás esetleges szereplői kölcsönösen megismerkedhetnek a régiókkal. A szlovák kormányfő név szerint említette Peter Pellegrini befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettest, Denisa Saková belügyi államtitkárt és Peter Kazimír pénzügyminisztert, de a váltás várható időpontjára vonatkozó kérdésre kitérő választ adott.





