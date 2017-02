Negyedik éve növekszik a magyar gazdaság

A nemzetgazdasági miniszter Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Pest megyei országgyűlési képviselő lakossági fórumának vendége volt.



Az államtitkár összegezte választókerületének legfontosabb gazdasági történéseit. Kiemelte, hogy a százmilliárd forintos beruházással megvalósuló gödi Samsung gyár hatszáz munkahelyet létesít, ami reményei szerint elérheti majd akár a 2500-at is. Szólt arról is, hogy a 2/A út kétszer két sávra bővül, valamint két, a forgalmi helyzetet jelentősen javító csomópont épül.



Az államtitkár elmondta, hogy még a tavalyi év végén döntött a kormány három nagy sportberuházás megvalósításáról a választókerületét érintően. Egy sportcsarnokéról, egy egyedi úszómedence építéséről ugrótoronnyal és a Duna közelségének köszönhetően evezős fejlesztések várhatók - fogalmazott Tuzson Bence. Szólt még arról is a kommunikációért felelős államtitkár, hogy egyházakat érintő beruházások keretében megújul a fóti és felépül a csömöri református templom, valamint befejeződik Veresegyházon a református iskola.



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett arra, hogy 2008-ra az előző kormányok miatt 20 milliárdos hitelt kellett felvennie az országnak, most viszont 2013 óta folyamatosan, már negyedik éve növekszik a gazdaság, miközben 83-ról 74 százalékra csökkent a GDP-arányos államadósság. Hozzátette, hogy a gazdaság növekedésével párhuzamosan folyamatosan csökkenteni szeretnék továbbra is az államadósságot és növelni a munkahelyek számát. Mint mondta: "amíg egy ember is munka nélkül van, addig ezzel a kérdéssel foglalkozni kell". Eredményként említette, hogy a 2010-es 11,8 százalékos munkanélküliséget kormányzásuk alatt sikerült 4,4 százalékra csökkenteni, valamint, hogy mind a három hitelminősítő befektetésre ajánlja ma Magyarországot. Kitért arra is a miniszter, hogy 180-200 ezer embert alkalmaznak közfoglalkoztatottként. A közfoglalkoztatottak 10-15 százaléka már visszatalált a munka világába.



A miniszter kiemelte, hogy mivel a GDP stabilan növekszik, sikerült 3 százalék alatt tartani a költségvetési hiányt és 2016-ban a reálbérek is 7 százalékkal nőttek. Hozzátette, hogy 2017-ben 5 százalékponttal mérséklődtek a munkáltatói adók és 9 százalékra csökkent a társasági adó mértéke. Varga Mihály elmondta, hogy ebben az évben a minimálbér 15 százalékkal nőtt, így az ma 127 500 forint, és hogy a szakmunkás minimálbért is megemelték 25 százalékkal, ami 161 ezer forintos fizetési minimumot jelent.



"Jobban tudjuk már felhasználni az EU-s forrásokat, de ha nem lennének, Magyarország akkor is növekedne" - fogalmazott Varga Mihály. Azzal zárta összefoglalóját a miniszter, hogy bízik benne, "olyan ország leszünk, amelyre unokáink is büszkék lesznek".





