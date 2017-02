Egy német liberális lap írt a Jobbikról és az MSZP-ről

Cathrin Kahlweit Metamorfózis a széleken című írásában kiemelte: az ellenzéki pártok egyetértenek abban, hogy Orbán Viktor "félelemkeltéssel és megosztással kormányozza Magyarországot". Leváltására a jobboldal "kockázatos manőverbe kezdett", a baloldal pedig "saját magát keresi" - tette hozzá.



Kifejtette, hogy Orbán a menekültválságban "a kemény szavak és a szélsőséges követelések mesterének bizonyult", aminek hatására a Jobbik stagnált.



Világossá vált, hogy "Orbántól jobbra már nincsen hely", ezért "a nacionalisták megindultak a centrum felé", azaz a Jobbik Vona Gábor vezetésével "Orbánt elhagyva a politikai közép felé masírozik, vagy legalábbis így tesz", mert Orbán legyőzéséhez szüksége van a középen álló, csalódott Fidesz-szavazókra - írta a müncheni lap.



Az MSZP-vel kapcsolatban a többi között kifejtette, hogy Botka László "tartalmilag, személyi összetételében és stílusában is" meg akarja változtatni a szocialista pártot. Azonban az MSZP mindenekelőtt egy 2010 előtti, a kormányzásuk időszakából való korrupciós üggyel szerepel a médiában, így Botkának, a "szelíd óriásnak" a saját maga bíztatásához is "szüksége van a reményre, amelyet sugározni akar".





