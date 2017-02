Nagyobb ütemben emelkedtek a lakásárak a nettó béreknél

Az ingatlanportál szerint ennek ellenére jelentősen felpörgött a lakáspiac, főként a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a válság utáni újjáéledés, az elhalasztott vásárlások beérése és a kedvező hitelezési lehetőségek miatt. A kínálat bővülése viszont még mindig jelentősen elmarad a szükséges ütemtől.



Az otthonterkep.hu felmérése szerint az új építésű lakásoknál a kisebb méretek lettek népszerűbbek, a magas ár miatt a többség inkább a megfizethetőbb, 45-60 négyzetméteres lakásokat keresi. A potenciális vásárlók negyede visszafordul a használt lakások piacára, és inkább ott igyekszik érvényesíteni a kedvezményeket.



A közleményben kiemelik azt is: a forintalapú hitelek törlesztőrészletei 2012 óta csökkenő tendenciát mutatnak, a keresetekből kisebb szeletet kell a hitelek törlesztésére szánni.



