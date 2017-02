Gyorsult a mobilinternet Magyarországon

A lista elején Dél-Korea szerepel, másodpercenként 37,54 megabites letöltési sebességgel, 34,77 megabittel pedig Norvégia áll a második helyen, míg a korábbi ezüstérmes Szingapúr a negyedik lett 30,05 megabittel az OpenSignal applikációival végzett felhasználói mérések átlaga szerint. Az átlagos letöltési sebesség vizsgálatánál a 3G és 4G szolgáltatások gyorsasága mellett a hálózati elérhetőséget is figyelembe vették a felmérésben.



Tudta, hogy bankbetétben romlik a pénze? A csökkenő kamatkörnyezetben egyre nehezebb jó hozamú befektetést találni. A betéti kamatok általában 1% alatti éves hozamot fizetnek, miközben az infláció 1,8% (KSH, 2016. dec.). Így az Ön pénze reálértéken romlik.

Töltse ki kalkulátorunkat és megoldást találhat pénzügyeire! Milyen távra fektet be általában? rövid (éven belül) közép (1-3 év) hosszú (3 éven túl) Mekkora éves kamatot kap jelenleg? 0-2% 2-4% 4% feletti Milyen kockázat mellett fektet be Ön? alacsony közepes magas Milyen ügyfél Ön? lakossági vállalati Milyen éves hozammal lenne Ön elégedett? 5% alatti biztos 5-10% közötti 10% feletti Szeretne adómentes befektetést? igen nem Pénzügyi megoldásunk: Ahhoz, hogy testreszabott ajánlattal tudjuk Ön felkeresni, kérjük, töltse ki a következő adatokat: Név: Irányítószám: Telefon: E-mail: Információ: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben foglaltak alapján személyes adataim jelen weboldalon történő megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a ProfitLine.hu a Személyes adatok védelméről és biztonságáról szóló adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint kezelje és adataimat továbbítsa a Partnereink menüpontban felsorolt szolgáltató partnerei részére további egyeztetés, tájékoztatás céljából. Köszönjük megkeresését Köszönjük megkeresését, kollégáink hamarosan felkeresik a megadott elérhetőségek egyikén.

A felmérésből kiderült az is, hogy az országok többségében még mindig inkább wifi-n keresztül kapcsolódnak a felhasználók a mobilhálózatra, ebben élen jár Hollandia, ahol a wifi-használat időaránya 68,53 százalék, míg a magyaroknál ez az arány 53,02 százalék. A vizsgált 96 ország közül 38-ban a wifi-használat időaránya legalább 50 százalék volt.



Az OpenSignal mostani felmérése 2016. november 1. és 2017. január 31. között, több mint egymillió okostelefon-felhasználó bevonásával készült. Az OpenSignal számára a méréseket maguk a felhasználók végzik, akik a cég ingyenes alkalmazásával a világ bármely hálózatán végezhetnek sebességteszteket.



Kalkulátor ajánlónk:

Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor

Összeilletek-e a pároddal? Párkapcsolati kalkulátor

Mekkora az agyam a magyar átlaghoz képest?