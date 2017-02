Nem volt kapcsolat a Trump-kampány vezetői és orosz tisztségviselők között

A kaliforniai republikánus Nunes vezeti a képviselőházi vizsgálatot a kampánycsapat és orosz tisztségviselők közötti esetleges kapcsolatokról, és hétfőn rövid sajtótájékoztatón számolt be az eddigi eredményekről.



Leszögezte, hogy eddig semmiféle bizonyíték nem került elő, amely alátámasztaná, hogy Trump kampánycsapata bármiféle kapcsolatot tartott volna fenn az orosz kormányzattal. Nunes hangsúlyozta, hogy az általa irányított bizottság vizsgálata még az elején tart, de a hírszerző ügynökségek már tájékoztatták őt saját vizsgálataik legfontosabb részleteiről.



Tudta, hogy bankbetétben romlik a pénze? A csökkenő kamatkörnyezetben egyre nehezebb jó hozamú befektetést találni. A betéti kamatok általában 1% alatti éves hozamot fizetnek, miközben az infláció 1,8% (KSH, 2016. dec.). Így az Ön pénze reálértéken romlik.

Töltse ki kalkulátorunkat és megoldást találhat pénzügyeire! Milyen távra fektet be általában? rövid (éven belül) közép (1-3 év) hosszú (3 éven túl) Mekkora éves kamatot kap jelenleg? 0-2% 2-4% 4% feletti Milyen kockázat mellett fektet be Ön? alacsony közepes magas Milyen ügyfél Ön? lakossági vállalati Milyen éves hozammal lenne Ön elégedett? 5% alatti biztos 5-10% közötti 10% feletti Szeretne adómentes befektetést? igen nem Pénzügyi megoldásunk: Ahhoz, hogy testreszabott ajánlattal tudjuk Ön felkeresni, kérjük, töltse ki a következő adatokat: Név: Irányítószám: Telefon: E-mail: Információ: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben foglaltak alapján személyes adataim jelen weboldalon történő megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a ProfitLine.hu a Személyes adatok védelméről és biztonságáról szóló adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint kezelje és adataimat továbbítsa a Partnereink menüpontban felsorolt szolgáltató partnerei részére további egyeztetés, tájékoztatás céljából. Köszönjük megkeresését Köszönjük megkeresését, kollégáink hamarosan felkeresik a megadott elérhetőségek egyikén.



"A jelenlegi állás szerint semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy telefonbeszélgetésekre került volna sor" - szögezte le a politikus, és hozzátette, hogy éppen ezért szükségtelen különleges vizsgálóbírót kinevezni, ahogyan azt a szintén kaliforniai képviselő, Darrell Issa javasolta még a hét végén.



A képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti tagja, Adam Schiff vitatta Devin Nunes megállapításait. Nunes képviselő álláspontjával megegyező véleményt fejtett ki Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is. Spicertől az egyik újságíró azt kérdezte, vajon nem kellene-e különleges vizsgálóbírót megbízni a kérdés tisztázásával, mire a szóvivő így válaszolt: "még hány embernek kell elmondania, hogy nincs itt semmi, mielőtt ráébrednek, hogy tényleg nincs itt semmi?". Majd hozzátette: "egy adott pillanatban meg kell kérdezniük önmaguktól, hogy mi is az, amit keresnek. Hányszor kell ugyanarra a következtetésre jutniuk, mielőtt elfogadják a választ?".



Kalkulátor ajánlónk:

Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor

Összeilletek-e a pároddal? Párkapcsolati kalkulátor

Mekkora az agyam a magyar átlaghoz képest?