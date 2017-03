Egerben épülnek a jövő repülői

Az új gyárban a jövőben szerkezeti részegységeket fognak az Airbus és Bombardier részére előállítani, melyeket Oberpfaffenhofenbe, a vállalat németországi telephelyére szállítanak be. A RUAG Aerostructures tovább erősíti azon elköteleződését, hogy növeli alkalmazottai számát a régióban: a vállalat 2016-ban 61 új munkahelyet teremtett Egerben, és a dinamikus létszámnövekedés 2017-ben is folytatódik: ez a szám 180 főre emelkedik az év végéig. A beruházást a magyar kormány – a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közreműködésével – egyedi kormánydöntéssel (EKD) támogatásban részesítette, emellett a fejlesztés magyarországi megvalósulását a HIPA a vállalat számára nyújtott teljes körű tanácsadói szolgáltatásával is segítette. Az egri gyárcsarnok nyitóünnepségén Urs Breitmeier, a RUAG vezérigazgatója, Dr. Alexander Toussaint, a RUAG Aerostructures divízióvezetője, Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Elnöke, valamint Habis László, Eger város polgármestere mondtak beszédet.

„A magyarországi új telephely létrehozása egy fontos stratégiai döntés eredménye: ahhoz, hogy a repülőgépiparban megőrizhessük top beszállítói pozíciónkat, feltétlenül szükséges a nemzetközi növekedés” – mondta el Dr. Alexander Toussaint. „A svájci, németországi és a magyar egységek együtt egy jó költségmixet alkotnak, ami a vállalatot a globális piacon versenyképessé és kedveltté teszi az új partnerek körében Azokat a kapacitásokat pedig, amelyek az új egri gyár létrejöttével Oberpfaffenhofenben felszabadultak, ideálisan fel lehet használni az Airbus Single Aisle Programban, amelynek keretében a RUAG Aerostructures jelentős fontosságú részegységeket fejleszt és gyárt az A320-as család számára” – tette hozzá.

A RUAG Aerostructures egyik legfontosabb célkitűzése a kiváló minőség fenntartása minden egységében. A telephelyek között erős az együttműködés, heti találkozók keretében dolgozták ki az új gyár folyamatait, melyek elfogadása már 2016 novemberében megtörtént. „Magyarország, mint telephely mellett szól a dolgozók magas minőségtudata, a karcsúsított munkafolyamatok és a nagy tudás a gyártástechnológiát illetően” – mondta el Kaiser István, az egri gyár vezetője. A gördülékeny kezdet megalapozása érdekében ő és csapata az elmúlt hónapokban kiépítették az egri egység gyártási és logisztikai folyamatait. „Nagyon örülünk, hogy tagjai lehetünk a RUAG családnak, és hozzájárulhatunk a közös sikerekhez” – tette hozzá.

