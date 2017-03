Ma vizsgálja a magyar államadós-osztályzatot a Moody's

nemzetközi hitelminősítő 2017-re szóló menetrendjében a március 3-ára kitűzött felülvizsgálat lesz a szuverén magyar adósosztályzat első idei értékelése a cég részéről. A Moody's - ha végrehajt bármilyen módosítást - a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan péntek éjjel, az európai és az amerikai piac zárása után jelenti be döntését Londonban.



A cég az általa alkalmazott felülvizsgálati eljárásrend alapján az idei évre is három időpontot jelölt ki: felülvizsgálati menetrendjében Magyarország a pénteki időpont után július 7-én, végül október 20-án kerül sorra.



Londoni pénzügyi elemzők az idei első, pénteki felülvizsgálati időpontra nem várják módosítás bejelentését a Moody's részéről.



A TD Securities globális befektetési tanácsadó cég londoni részlegének e hétre szóló előrejelzésében a ház feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői kiemelték, hogy a Moody's alig néhány hónapja, tavaly novemberben emelte vissza a magyar államadós-besorolást a befektetési ajánlású kategóriába, stabil kilátású "Baa3" osztályzatot megállapítva a magyar szuverén kötvénykötelezettségekre. A TD Securities londoni elemzői szerint valószínűtlen, hogy a hitelminősítő ilyen rövid időn belül újabb módosításról döntene.



A Moody's és a többi hitelminősítő számára nem is kötelező, hogy a kijelölt felülvizsgálati időpontokban bármilyen lépést bejelentsenek.

Az Európai Unió által a globális pénzügyi válság után életbe léptetett szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési lépést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott, Brüsszelnek benyújtott időpontokban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket EU-államadósok esetében. A szabályozás azonban arra nem kötelezi a cégeket, hogy a kijelölt napokon ténylegesen módosítsák is a menetrendben sorra kerülő szuverén EU-adósok besorolásait vagy az osztályzatok kilátását.



A Moody's tavaly november 4-én emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a magyar kormány elkötelezett az államadósság-teher csökkentése mellett, javul a magyar szuverén adósságállomány szerkezete és ezáltal csökkent a magyar gazdaság külső sérülékenysége.



A magyar államadósságra novemberben megállapított "Baa3" besorolás a Moody's osztályzati módszertanában a befektetésre ajánlott kategória alapszintje, és azonos a másik két nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings által Magyarországra érvényben tartott "BBB mínusz" hosszú távú besorolással.



A Moody's novemberi felminősítése óta a három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott osztályzati sávban tartja nyilván Magyarországot. A Standard & Poor's tavaly szeptemberben, a Fitch Ratings már májusban átsorolta a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadósságot.



A Standard & Poor's és a Fitch felminősítései nyomán az intézményi befektetők szempontjából Magyarország már a Moody's hasonló novemberi döntése előtt is befektetésre ajánlott szuverén adósnak számított. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e, vagy sem.



Magyarország idei államadós-besorolásainak felülvizsgálati sorozatát a Standard & Poor's kezdte múlt pénteken, változatlan stabil kilátással megerősítve Magyarország államadós-besorolását.



A Standard & Poor's két felülvizsgálati időpontot tűzött ki 2017-re: legközelebb augusztus 25-én vizsgálja ismét a magyar adósosztályzatokat.



A Fitch Ratings szintén két idei dátumot határozott meg: május 12-én, majd november 10-én végzi el a magyar államadós-besorolások értékelését.

