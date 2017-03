Átadták az Év terméke díjakat

A díjazott termékeket a fogyasztók döntését elemző GfK Hungária reprezentatív, 2000 fős kutatása alapján választották ki. Az innovatív termékeket egy szakmai zsűri pontozta, majd a fogyasztók értékelték kategóriánként.



A Product of the Year, vagyis az Év terméke díj világszerte ismert innovációs termékdíjazási rendszer.



A GfK elemzése szerint azok az fmcg (fast moving consumer goods - gyorsan forgó fogyasztási cikkek) szektorban tevékenykedő nyertesek, amelyek az elmúlt években tudatosan gondozták a márkájukat, forgalomnövekedést értek el a díj megszerzését követő évben. A GfK adatai alapján átlagosan 40 százalék körüli volt a forgalomnövekedés ebben a szegmensben az elmúlt években.



De nem csak a kategóriák száma, hanem azok köre is sokat változott. Míg az induláskor jellemzően az fmcg-kategóriák uralták a versenyt, szinte csak élelmiszer, ital, háztartási vegyi áru és személyes higiéniai márkák szálltak be a versenybe, azóta színesebb lett a kép, megjelentek az otc-termékek (over the counter - vény nélkül is kapható gyógyszerek), ruházati márkák, illetve a szolgáltatás, valamint a lakásdekoráció - mondta el Fekete Zoltán, az Év terméke díj zsűrijének elnöke.



Az Év terméke díjat dm Bio termékei kapták a bio élelmiszer kategóriában, a Castello Bio termékcsalád a bio sütési alapanyag kategóriában, a Watt energiaital az energiaital kategóriában. A falfesték kategória nyertese a Héra Prémium Clean lett, a Pikok Pannónia termékcsalád pedig a felvágottak között nyert. A Castello Gluténmentes termékcsalád a gluténmentes termékcsalád kategória elismerésének nyertese, a Hey-Ho termékcsalád a gyümölcsitalok között nyert. A CalciTrio pezsgőtabletta lett a legjobb kalciumos pezsgőtabletta, a Riska laktózmentes termékcsalád a laktózmentes tejtermék kategória nyertese. A Hajdú Parenyica a parenyica kategóriában nyert, az Azon melegében mini olivás baguette pedig pékárú kategóriában kapta az elismerést.



Díjat kapott a Riceland Quinoa termékek, a reform élelmiszerek közül a Castello fit&well termékcsalád, a reform pékáruk közül az Azon melegében Chia magos rombusz. A sajtok közül a Bluedino laktózmentes trappista, a sörök közül a Pécsi Sör Prémium Lager, a szendvicskrémek közül a Just Veg! Termékcsalád, a szörpök között az Ági szörp, a tejtermékek között a Kokárdás termékcsalád, a testsúlycsökkentők közül az XL-S Medical tabletta, a vitaminok között pedig a Béres Vita-D3 Forte 3000 NE tabletta kapta az Év terméke elismerést.



