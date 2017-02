Amerika felülvizsgálja a Kubával kapcsolatos politikát

Sean Spicer szóvivő szerint a felülvizsgálatra a Trump-kormányzat általános emberi jogi politikájának újragondolása keretében kerül sor.



Spicer kijelentette, hogy az új amerikai kormányzat elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása iránt szerte a világban, s ezért tekinti át Washington Kubával kapcsolatos politikáját is. Részletekkel a szóvivő nem szolgált, a Kuba-politikával kapcsolatos terveket is csupán azért hozta szóba, mert az egyik újságíró rákérdezett, vajon tervez-e az új kormányzat bármiféle változatást e téren.



A sajtóértekezleten a szóvivő kitért a pénzügyminisztérium által pénteken bejelentett Irán-ellenes új szankciókra is. Megerősítette, hogy a döntés az iráni rakétakísérletre adott válasz, és hangsúlyozta, ez egyben azt is jelzi, hogy az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben aláírt megállapodás "nem a legjobban szolgálja az Egyesült Államok érdekeit".



Spicer azt mondta, hogy a most foganatosított szankciók már Trump beiktatása előtt készen álltak, de csak a mostani rakétakísérlet után léptették életbe őket. Majd leszögezte: Washington a későbbiekben is megfelelő válaszokat ad Iránnak.



Kalkulátor ajánlónk:

Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor

Összeilletek-e a pároddal? Párkapcsolati kalkulátor

Mekkora az agyam a magyar átlaghoz képest?