Bővítette termelési kapacitását az Iron-tech Zrt.

Az 1999-ben alapított, fémmegmunkálással és alkatrészgyártással foglalkozó, három telephelyén mintegy kétszáz embert foglalkoztató magyar tulajdonú cég közleményében azt írta: a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból finanszírozott beruházás célja a vállalkozás autóipari és gépipari részlegének technológiai fejlesztése volt.



A projekt nyomán 22 új munkahely jött létre és 14 csúcsminőségű gépet - köztük CNC függőleges megmunkáló központot és esztergát, precíziós CNC palástköszörű-gépet, valamint kontúrmérő berendezést szereztek be - részletezték.



A közlemény szerint a fejlesztésnek köszönhetően új gépipari termékek, személygépkocsi-alkatrészek gyártását kezdhette meg a vállalkozás, amely így fokozni tudja beszállítói tevékenységét.



Az Iron-tech Zrt. a Denso Magyarország Kft., a Bosch cégcsoport és a Knorr-Bremse cégcsoport beszállítója - tették hozzá.



A fejlesztés hatására lehetőség nyílt a kor követelményeinek megfelelő gépgyártásra, így a vállalkozás lépést tud tartani a gépipar és autóipar technológiai fejlődésével - hangsúlyozták a közleményben.



Bocskor Tibor igazgató az MTI érdeklődésére közölte: a cég 2015-ben csaknem 2,5 milliárd, tavaly pedig több mint 2,6 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. Nettó eredményük tavalyelőtt 331 millió, 2016-ban pedig 360 millió forint volt.





