Legerősebb árfolyamát érte el a forint

A küladósság csökkentésével az államháztartás helyzetét hatékonyan javító gazdaságpolitikára hivatkozva kedden felminősítette a magyar szuverén adósság besorolását a JCRA japán hitelminősítő intézet, jelezve egyúttal a magyar gazdasági növekedés folytatódásába, valamint az államháztartás és a pénzügyi rendszer további javulásába vetett bizalmát.



Az euró jegyzése a kora reggeli 307,84 forintról este hat órára 307,34 forintra csökkent.





Az euró legalacsonyabb jegyzése 306,83 forint volt kedden, ami a forint idei legerősebb árfolyama. Legutóbb január közepén járt az euró jegyzése 307 forint közvetlen közelében, de nem lépte át a határt.



A forint a svájci frankkal szemben is erősödött kedden, a frank jegyzése a kora reggeli 289,26 forintról 288,91 forintra csökkent.



A dollár erősödött kedden, jegyzése a kora reggeli 290,86 forintról este hat órára 291,39 forintra emelkedett.



Az euró gyengült, kora reggel 1,0585 dolláron, este hat órakor 1,0549 dolláron állt jegyzése.



