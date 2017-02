Vitát robbantott ki egy olasz kórház döntése

A San Camillo kórház álláshirdetése kimondottan olyan orvosokhoz szólt, akik nem ellenzik az abortuszt. A kórháznak ilyen nőgyógyászokra van szüksége, miután az állományban szinte kivétel nélkül megtagadják az abortuszt lelkiismereti okokra hivatkozva.



A római orvoskamara az országos orvosszövetség fellépését szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy az abortusz lelkiismereti okok miatti megtagadása minden orvos törvényes joga.



A kórházat működtető Luca Zingaretti, Lazio tartományi elnöke válaszában kijelentette, hogy nincs szándékában háborút indítani, csupán ő is jogokat kíván biztosítani. Hozzátette, hogy az állásból nincsenek kizárva az abortuszt megtagadó orvosok, de a kórházban abortuszt végrehajtó orvosokra van szükség, és a felajánlott szerződés is erre kötelezi a jelentkezőket. Fabrizio D'Alba kórházigazgató megjegyezte, hogy az abortuszhoz való jogot is biztosítani kell, ehhez kerestek orvosokat.



Olaszországban a terhességmegszakítás 1978 óta törvényes, azelőtt bűncselekménynek számított. Az abortuszok száma 1982-ben volt a legmagasabb, több mint 234 ezer, de 2014-re ez a szám százezer alá csökkent.



A felmérések szerint íz olasz orvosból hét abortuszellenes, a Vatikán közeli Rómában pedig tíz közül nyolc.



