Az Opel átmenetileg kiszorulhat egyes piacokról

A lap értesülése szerint a jelenlegi tulajdonos, az amerikai General Motors (GM) az aktuális Opel-modellek szabadalmait és a gyártásukra feljogosító engedélyeket is értékesíteni akarja, de csak azzal a feltétellel, hogy az új tulajdonos idején a régi szabadalmak és licencek révén előállított kocsikat nem lehet exportálni az észak-amerikai régióba, Oroszországba és Kínába.



Így a PSA Peugeot Citroën az új szerzeményével, az Opellel legalábbis átmenetileg kiszorulna erről a három piacról, amelyeket a legjobb újautó-piacok között tartanak számon, például egyetlen darabot sem értékesíthetne a márka nagy reménységének számító, elektromos meghajtású Ampera-e modellből, és csak a GM-szabadalmak nélkül kifejlesztett, új modellekkel térhetne vissza.



A Der Spiegel szerint a német kormányban aggodalmat okoz az Opel rüsselsheimi központjában a GM amerikai modelljein dolgozó csaknem négyezer fős kutatás-fejlesztési részleg sorsa is, mert a PSA csak 2020-ig vállalt garanciát a munkahelyek megőrzésére.



További bonyodalmakat okozhat, hogy mintegy 300 ezer, dízelmotorral működő Corsa, Astra és Zafira modellnél át kell alakítani a károsanyag-tisztító berendezést. Az átalakításra még nincs elfogadott eljárás, és az ügy rendezésére csupán szóbeli ígéretet tett a kormánynak az Opel vezérigazgatója, Karl-Thomas Neumann - írta a Der Spiegel.



A GM hosszabb ideje tárgyal a PSA-val európai érdekeltségének eladásáról, de csak egy hete szivárogtak ki az első hírek a tervezett ügyletről. Az eddigi bejelentések szerint a PSA az Opel új tulajdonosaként érvényesnek tekintené a GM által a németországi munkahelyek megőrzésére, az üzemek fenntartására és a beruházások, fejlesztések folytatására vállalt garanciát.



Az 1862-ben alapított Opelnek hét európai országban vannak gyárai, kutatás-fejlesztési, illetve tesztközpontjai. A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő, motorokat gyártó üzemében mintegy 1200 embert foglalkoztat. A több mint 35 ezer munkatárssal dolgozó autógyártó társaság 1931 óta a GM 100 százalékos tulajdonában van, és 1999 óta veszteséges. Az amerikai tulajdonos az utóbbi másfél évtizedben több mint 15 milliárd euró veszteséget szenvedett el az Opel és a brit testvérmárka, a Vauxhall révén.



