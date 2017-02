Újra fellendülhet a hőszigetelési kedv az állami segítségnek köszönhetően

Hozzátette: „örvendetes, hogy végre beindultak a lakásépítések, hiszen a magyarországi lakásállomány megújulása az elmúlt években az elvárt szint negyedét sem érte el". Az ügyvezető úgy látja, hogy a szektor további növekedésének legnagyobb gátja a szakemberhiány lesz, ami felerősíti az építőipari munkaerő képzésének fontosságát. Hangsúlyozta: a PPG Trilak támogatja az összes festőképzéssel foglalkozó szakiskolát, saját festőakadémiát működtet, továbbá szponzorálja a hazai szakmai versenyeket és a legrangosabb nemzetközi szakmai megmérettetéseken részt vevő magyar versenyzőket.



Miavecz István arra számít, hogy az újlakás-projektek jelentős részének második félévre várt befejeződése megmozgatja majd a használtlakás-piacot is, hiszen sokan régi otthonuk eladásával tudnak csak új ingatlanba költözni. Ez a használtlakás-piaci élénkülés várhatóan együtt jár majd a lakásfelújítások számának növekedésével is, ami szintén pozitívan hat az építőanyag-iparra. A cég tapasztalatai szerint a felújítások során a festékválasztás szempontjai között előtérbe került a minőség és a tartósság, illetve kiemelten fontossá vált a vásárlók számára a divatos színválaszték is.





Tudta, hogy bankbetétben romlik a pénze? A csökkenő kamatkörnyezetben egyre nehezebb jó hozamú befektetést találni. A betéti kamatok általában 1% alatti éves hozamot fizetnek, miközben az infláció 1,8% (KSH, 2016. dec.). Így az Ön pénze reálértéken romlik.

Töltse ki kalkulátorunkat és megoldást találhat pénzügyeire! Milyen távra fektet be általában? rövid (éven belül) közép (1-3 év) hosszú (3 éven túl) Mekkora éves kamatot kap jelenleg? 0-2% 2-4% 4% feletti Milyen kockázat mellett fektet be Ön? alacsony közepes magas Milyen ügyfél Ön? lakossági vállalati Milyen éves hozammal lenne Ön elégedett? 5% alatti biztos 5-10% közötti 10% feletti Szeretne adómentes befektetést? igen nem Pénzügyi megoldásunk: Ahhoz, hogy testreszabott ajánlattal tudjuk Ön felkeresni, kérjük, töltse ki a következő adatokat: Név: Irányítószám: Telefon: E-mail: Információ: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben foglaltak alapján személyes adataim jelen weboldalon történő megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a ProfitLine.hu a Személyes adatok védelméről és biztonságáról szóló adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint kezelje és adataimat továbbítsa a Partnereink menüpontban felsorolt szolgáltató partnerei részére további egyeztetés, tájékoztatás céljából. Köszönjük megkeresését Köszönjük megkeresését, kollégáink hamarosan felkeresik a megadott elérhetőségek egyikén.

A hőszigetelő rendszerek piacán szintén élénkülésre számít a szakember azután, hogy az elmúlt évek enyhe telei és a lecsökkentett energiaárak visszavetették az energiatakarékossági beruházásokat. „Az idei kemény tél, ami a tavalyinál akár 50 százalékkal nagyobb fűtésszámlát is eredményezhet, ismét ráirányítja a figyelmet a hőszigetelés fontosságára, de a hamarosan kiírandó energetikai korszerűsítési pályázatok szintén kedvezően hatnak majd. A felújítások megtervezésekor nem árt szem előtt tartani, hogy a hőszigetelés nem csak télen, hanem a nyári hőség elleni védekezésben, így a klimatizálási költségek csökkentésében is fontos" – hangsúlyozta a PPG Trilak ügyvezetője.

Kalkulátor ajánlónk:

Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor

Összeilletek-e a pároddal? Párkapcsolati kalkulátor

Mekkora az agyam a magyar átlaghoz képest?