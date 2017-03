Svájcban is megugrott az infláció

A szövetségi statisztikai hivatal szerdán közölte, hogy éves összevetésben 0,5 százalékkal növekedtek a fogyasztói árak a januári 0,3 százalékos emelkedés után. Utoljára 2011 szeptemberében érte el a 0,5 százalékot az éves szintű áremelkedés üteme, azóta rendre alacsonyabb értékeket, túlnyomó többségben csökkenést mértek.



Januárhoz képest 0,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, ami 2012 márciusa óta a legnagyobb érték. Januárban havi összevetésben stagnáltak az árak.



Elemzők arra számítanak, hogy idén véget ér az éves szintű defláció hosszú időszaka, ahogy az olajárak emelkedése pörgeti az árakat, az erős svájci frank hatása viszont eltűnik.



Ugyanakkor a nagyobb infláció megnehezíti a svájci jegybank (SNB) számára a frank felértékelődése elleni küzdelmét, amelyet a negatív kamatok alkalmazásával és devizapiaci intervenciókkal vív.



Az SNB idén már többször is interveniált a nemzetközi bankközi devizapiacon, mert a befektetők számára egyre vonzóbb célpont a bizonytalan időkben biztonságos menedéknek számító svájci frank.



A svájci központi banknak nehezebb lesz megindokolni devizapiaci beavatkozásait és nagyon laza monetáris politikáját, amelyeket a svájci frank felértékelődésének korlátozására használ - vélekedett Maxim Botteron, a Crédit Suisse bankház közgazdásza, aki 0,5 százalékos éves inflációt vár 2017-re.



Az UBS bank arra számít, hogy idén 0,4, jövőre pedig 0,9 százalékkal emelkednek a fogyasztói árak. A központi bank március 16-án ismerteti friss inflációs előrejelzését.



A svájci jegybank inflációs célszáma rugalmasabb más központi bankokhoz képest: az SNB-nek annyi a célja, hogy 2 százalék alatt tartsa a pénzromlás ütemét, míg például az Európai Központi Bank vagy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2 százalék körül akarja tartani az éves inflációt.



